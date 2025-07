Suzuki emissioni di CO2 sotto la media del mercato

Suzuki si distingue nel panorama automobilistico italiano grazie alle sue emissioni di CO2 inferiori alla media del mercato, attestandosi a soli 114,2 g/km rispetto ai 116,3 g/km complessivi. Un risultato che riflette l’impegno costante e l’innovazione tecnologica del marchio, orientate a un futuro più sostenibile. Questa attenzione all’ambiente permette ai clienti di scegliere veicoli performanti senza compromettere il pianeta, consolidando Suzuki come simbolo di responsabilità e progresso.

TORINO (ITALPRESS) – Secondo i dati elaborati da Dataforce, basati sulle rilevazioni del Ministero dei Trasporti, le vetture Suzuki immatricolate in Italia dall’inizio dell’anno registrano una media di emissioni pari a 114,2 gkm, contro i 116,3 gkm della media complessiva del mercato. Tali risultati confermano come l’impegno e la tecnologia di Suzuki contribuiscano in modo concreto a ridurre le emissioni di CO2 nocive per il pianeta. Dal 2016 Suzuki è attiva in materia di ibridazione, con l’introduzione della tecnologia Suzuki hybrid su Baleno, presto estesa a Swift e Ignis, tutte con alimentazione a 12V, compatta, leggera, efficace. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: suzuki - media - emissioni - mercato

