Commissione Ue propone taglio alle emissioni del 90% entro il 2040

La Commissione europea alza l’asticella nella lotta ai cambiamenti climatici, proponendo un ambizioso taglio del 90% delle emissioni nette di gas serra entro il 2040. Un obiettivo che promette di stimolare investimenti, innovazione e rafforzare la leadership industriale dell’UE, garantendo al contempo una maggiore sicurezza energetica. Ma quali sfide e opportunità si celano dietro questa audace strategia? Scopriamolo insieme.

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha proposto una modifica alla legge Ue sul clima, fissando come obiettivo per il 2040 una riduzione del 90% delle emissioni nette di gas serra rispetto ai livelli del 1990. Secondo quanto precisa una nota di Bruxelles, ciò offrirà certezza agli investitori e all’innovazione, rafforzerà la leadership industriale delle imprese dell’Ue e aumenterà la sicurezza energetica dell’Europa. Secondo un recente sondaggio, l’85% degli europei ritiene che il cambiamento climatico sia un problema serio e l’81% sostiene l’obiettivo dell’Ue di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: commissione - emissioni - propone - taglio

La Commissione Ue pronta a svelare il target climatico 2040: riduzione 90% emissioni gas serra - La Commissione Europea si appresta a svelare a giugno il suo ambizioso target climatico per il 2040, puntando a una riduzione del 90% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990.

La Commissione propone il taglio del 90% delle emissioni entro il 2040 La Commissione UE ha presentato la proposta per il futuro dell’Europa: ridurre del 90% le emissioni climalteranti entro il 2040 per raggiungere la neutralità climatica nel 2050. Leggi Vai su X

LA UE PROPONE UNA PROROGA AL 2031 PER L'ESENZIONE DEI PEDAGGI AI MEZZI GREEN....INARRESTABILI La Commissione europea ha proposto di prorogare fino al 30 giugno 2031 l'esenzione per i veicoli pesanti a emissioni zero dal pagamento d Vai su Facebook

Clima, Commissione Ue: Taglio del 90% delle emissioni nocive entro il 2040; Emissioni: la Commissione propone taglio del 90% entro il 2040, ma con maggiore flessibilità; La Commissione propone il taglio del 90% delle emissioni al 2040.

La Commissione europea propone un taglio del 90% emissioni al 2040 con flessibilità - La Commissione europea propone di ridurre le emissioni del 90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990 come tappa intermedia per la neutralità climatica entro metà secolo. Come scrive ansa.it

Ue propone taglio 90% emissioni al 2040 con flessibilità - La Commissione europea propone di ridurre le emissioni del 90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990 come tappa intermedia per la neutralità climatica entro metà secolo. Si legge su msn.com