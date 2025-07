Scuola bufera sul manuale Trame del tempo Il Governo | Storia stravolta per fare politica

Una nuova polemica scuote il mondo dell’istruzione in Italia: il manuale “Trame del tempo” di Laterza, adottato in molte scuole superiori, viene accusato di distorcere la storia per motivi politici. La denuncia di Augusta Montaruli solleva dubbi sulla neutralità e l’obiettività delle fonti utilizzate, alimentando un dibattito acceso sulla libertà educativa e il ruolo dei libri di testo nel formare le future generazioni. Ma è davvero così?

Un manuale di storia adottato in numerose scuole superiori italiane finisce al centro della bufera. A sollevare il caso è Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che denuncia gravi storture nel volume “Trame del tempo”, edito da Laterza. Il bersaglio delle critiche è l’ultimo tomo del corso, dedicato alla storia contemporanea, accusato di contenere affermazioni ideologiche e tendenziose contro l’attuale esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Nel mirino le frasi sul governo Meloni e la “rinascita dell’ultradestra”. Secondo Montaruli, il testo scolastico rappresenta «un condensato di false notizie, offensivo e lesivo per chi voglia studiare seriamente la storia contemporanea». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Scuola, bufera sul manuale “Trame del tempo”. Il Governo: «Storia stravolta per fare politica»

