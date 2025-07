A 35 anni Luigi Petta è uno dei dirigenti scolastici più giovani d’Italia

A soli 35 anni, Luigi Petta di Vasto si distingue come uno dei dirigenti scolastici più giovani d’Italia. Con passione e impegno, ha superato uno dei concorsi più selettivi del settore, conquistando un prestigioso ruolo di leadership in un istituto scolastico. Questo traguardo testimonia la forza della dedizione e della determinazione, aprendo nuove prospettive per il futuro dell’istruzione nel nostro Paese. La sua avventura è solo all’inizio, e il meglio deve ancora venire.

