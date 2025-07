Crosetto Si addestreranno in Sicilia i piloti degli F-35

In un emozionante momento a Decimomannu, il ministro Crosetto ha annunciato che i piloti degli F-35 si addestreranno in Sicilia, sottolineando l’eccellenza di Leonardo nel creare l’aereo addestratore di riferimento mondiale. Un passo importante per rafforzare la difesa e l’industria aeronautica italiana, che si distingue a livello internazionale. Questo avvio segna una nuova era di eccellenza e innovazione nel settore aerospaziale del nostro Paese.

DECIMOMANNU (CAGLIARI) (ITALPRESS) – “Oggi in questo luogo c’è qualcosa di straordinario e unico che non si trova da altre parti. Leonardo sviluppa il miglior aereo addestratore del mondo, che è diventato il benchmark degli addestratori, tant’è che Singapore e Israele lo scelgono per le loro Aeronautiche”. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla base aerea di Decimomannu, nel corso della cerimonia di consegna delle Aquile di pilota militare. “Ma è fatto talmente bene che ha un costo elevato rispetto ad alcuni concorrenti – ha proseguito -. Il problema si risolve decidendo di condividere attraverso una scuola di formazione quell’addestratore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: crosetto - addestreranno - sicilia - piloti

Crosetto “Si addestreranno in Sicilia i piloti degli F-35”.

Crosetto "Si addestreranno in Sicilia i piloti degli F-35" - "Oggi in questo luogo c'è qualcosa di straordinario e unico che non si trova da altre parti. Scrive laprovinciacr.it

I piloti degli F-35 si addestreranno in Sicilia: è il primo centro fuori dagli Stati Uniti - L’annuncio del ministro Crosetto: l’Italia rafforza il suo ruolo strategico nella formazione militare internazionale Sarà la Sicilia il primo luogo al di fuori degli Stati Uniti dove verranno addestra ... Riporta msn.com