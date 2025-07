Lite per una donna spunta il coltello fuori dall’Acquatica Ferito un giovane due arresti

Una serata che si è trasformata in un incubo al Latin Festival di Milano, quando una lite scoppiata improvvisamente ha portato all'aggressione con un coltello. Due giovani egiziani, pregiudicati e irregolari, sono stati subito arrestati con l'accusa di tentato omicidio. Un episodio che scuote ancora di più la sicurezza della città, lasciando tutti con il fiato sospeso e chiedendosi come possa essere evitata questa escalation di violenza.

Milano, 2 luglio 2025 – Aggressione al Latin Festival: scattano due arresti. Due cittadini egiziani di 23 e 25 anni, non in regola con il permesso di soggiorno e già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio per avere aggredito a Milano un cittadino marocchino di 23 anni. Gli agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del tribunale di Milano. Lo scorso 10 giugno, in occasione della frequentata manifestazione, avrebbero ferito in modo grave la vittima, provocandogli un profondo taglio alla vena giugulare con un coccio di bottiglia nei pressi dell'Acquatica Park di via Gaetano Airaghi.

