Fratelli d’Italia torna a scaldare gli animi a Merano, puntando il dito contro la neo sindaca Katharina Zeller. La disputa sulla targa in tedesco sulla panchina rossa, simbolo contro la violenza alle donne, ha acceso un dibattito acceso: si tratta di un gesto etico o di una provocazione politica? Dal centro delle polemiche emergono le tensioni tra identità, rispetto e sensibilità culturale, al centro della quale si trova la città stessa, divisa tra passato e presente.

Dopo le critiche per aver tolto in fretta la fascia tricolore durante l’insediamento, la neo sindaca di Merano Katharina Zeller torna al centro delle polemiche. A contestarla è stata Fratelli d’Italia per la targa in tedesco sulla panchina rossa, simbolo della violenza contro le donne. L’attacco è partito dal deputato Fdi Alessandro Urzì che ha accusato la prima cittadina “di dimenticare che il 50% più uno dei meranesi ha come madrelingua quella italiana ” e l’ha esortata a “mettere le targhe contro la violenza alle donne anche in italiano”. Zeller si è giustificata dicendo che non si tratta di una scelta voluta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fdi attacca Zeller per la panchina rossa “monolingue”. La sindaca di Merano: “Nessuna scelta etica. Sarebbe bastata una telefonata”

