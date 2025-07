Crack e cocaina da consumare sul posto scoperta a Catania una casa trasformata in piazza dello spaccio

A Catania, la lotta contro la criminalità porta a un importante risultato: una casa trasformata in una vera e propria piazza dello spaccio è stata scoperta, con due uomini arrestati e sostanze sequestrate. Questo intervento dimostra ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel combattere il traffico di droga e garantire sicurezza ai cittadini. Le indagini proseguono per disarticolare tutte le reti coinvolte e ripristinare la legalità.

Due uomini arrestati a Catania per spaccio di droga. Sequestrato un immobile usato come piazza di spaccio. Indagini in corso.

In questa notizia si parla di: spaccio - piazza - catania - crack

