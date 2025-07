Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-07-2025 ore 18 | 10

Benvenuti a tutti gli automobilisti e pendolari! Oggi, 2 luglio 2025 alle ore 18:10, Astral Infomobilità segnala un’intensa viabilità sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Tra code e rallentamenti, il traffico torna a impegnare le strade principali, influenzando anche i tratti urbani come Portonaccio e Nomentana. Rimanete aggiornati per affrontare al meglio il vostro viaggio e arrivare puntuali a destinazione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare code a tratti per traffico intenso tra Pontina Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra cassia-flaminia più avanti tra le uscita Nomentana Roma Teramo sul tratto Urbano si rallenta altezza Portonaccio direzione tangenziale trattamento intenso contrario rallentamenti e code tra via Fiorentini e lo svincolo per Tor Cervara in via Aurelia per incendio strada chiusa al traffico altezza a Casale Lumbroso direzione Grande Raccordo Anulare al momento tra Castel di Guido e Malagrotta attive deviazioni in via di Casal Selce prestare attenzione se la strada è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio