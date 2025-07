ho Mobile | 200 GB in 5G e tutto senza limiti a soli 9,99€

Se desideri un piano che unisca grandi quantità di dati, connessione 5G ultraveloce e senza limiti di chiamate ed SMS, questa è l’offerta che fa per te. Passa a ho.mobile da Iliad o virtuali e approfitta della promozione speciale: solo 9,99€ al mese per 200 GB di traffico in 5G, con tutta la libertà di navigare, streaming e restare connesso senza pensieri. Non lasciarti sfuggire questa occasione: attiva ora e vivi la tecnologia senza limiti!

Se passi a ho Mobile da iliad e virtuali paghi solo 9,99€ al mese con inclusi 200 GB di dati in 5G, chiamate ed SMS senza limiti. Un’offerta imperdibile per chi ha necessità di una grande quantità di dati per chi attiva un nuovo numero oppure effettua la portabilità. Questa tariffa in promozione è ideale per chi desidera navigare, guardare video in streaming e restare connesso sui social senza preoccuparsi del consumo di dati oltre a chiamare e inviare SMS senza limiti. Sky Wifi e TV: offerte esclusive da 25,90€ con sport UHD e Cinema. Tariffa ho Mobile a 5,99€ A ho Mobile da iliad e virtuali: 200 GB a 9,99€. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - ho Mobile: 200 GB in 5G e tutto senza limiti a soli 9,99€

In questa notizia si parla di: limiti - mobile - tutto - soli

Vodafone: chiami e navighi senza limiti, 50 GB su SIM, non paghi attivazione e i clienti mobile pagano meno - Solo attivandola online è possibile approfittare di questa offerta imperdibile, arricchita da servizi senza limiti e tariffe dedicate ai clienti più esigenti.

INTERNET ILLIMITATO con WINDTRE! A casa e sul mobile, sempre connessi senza limiti! A CASA: Internet + 12 mesi di Amazon Prime inclusi SUL MOBILE: GIGA ILLIMITATI in 5G Tutto a soli 27,98€/mese invece di 37,98€! Attivala ora e risparmia Vai su Facebook

Offerte giga illimitati mobile: le migliori SIM dati di luglio 2025; Quale compagnia ha offerte con giga illimitati nel 2025?; Minuti, SMS e 200GB in 5G: ecco l’offerta ho.Mobile da non perdere a 9,99€/mese.

Passa a Very Mobile: 5G incluso e tutto illimitato a soli 5,99€ al mese! - L'offerta perfetta per navigare veloce e senza pensieri, con 150 Giga, 5G incluso e costi trasparenti. Lo riporta tomshw.it

Internet senza limiti: 150GB a soli 5,99€ con Lyca Mobile, l'offerta che conviene - Punto Informatico - Risparmia sulla tua tariffa mobile con Lyca Mobile: 150GB, minuti e SMS illimitati e 8GB di roaming UE a soli 5,99€ al mese. Riporta punto-informatico.it