Rugani dichiara amore alla Juventus! La dichiarazione d’intenti in vista della prossima stagione carica tutti i tifosi bianconeri Cos’ha scritto sui social! – FOTO

Daniele Rugani ha acceso la passione dei tifosi bianconeri con una dichiarazione d’amore e determinazione, promettendo un futuro brillante in vista della prossima stagione. La sua frase sui social trasmette un forte senso di lealtà e spirito juventino, galvanizzando l’intera tifoseria dopo le recenti delusioni. Con questa promessa, Rugani si prepara a scrivere nuove pagine di gloria, dimostrando che il cuore juventino non si arrende mai.

Rugani incarna un forte senso di “juventinità”: il difensore della Juventus galvanizza tutti i tifosi con una dichiarazione d’intenti per la prossima stagione. Daniele Rugani smaltisce la delusione l’eliminazione patita dalla “sua” Juventus negli ottavi del Mondiale per Club contro il Real Madrid. Attraverso un post pubblicato su Instagram, il difensore rianima tutto l’ambiente con parole che d’amore verso i colori bianconeri. Ecco cos’ha detto il giocatore, che ha voluto lanciare una dichiarazione d’intenti per la prossima stagione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele Rugani (@daniruga) PAROLE – « Sin dal primo giorno, sono sempre stato pronto per lottare per questo stemma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rugani dichiara amore alla Juventus! La dichiarazione d’intenti in vista della prossima stagione carica tutti i tifosi bianconeri. Cos’ha scritto sui social! – FOTO

In questa notizia si parla di: juventus - rugani - dichiarazione - intenti

Rugani e gli altri per la difesa: i ragionamenti Mondiali della Juventus | CM.IT - La Juventus si prepara a affrontare il Mondiale per Club con intensità, con particolare attenzione alla difesa.

Il direttore generale della Juventus Comolli, secondo fonti inglesi, sta lavorando sottotraccia su un attaccante francese poco conosciuto in Italia: si tratta del possente centravanti francese Jean-Philippe Mateta (?) del Crystal Palace, classe 1997, 192 centim Vai su Facebook

Diretto, sincero e chiaro: la prima conferenza di Comolli alla Juventus è una dichiarazione di intenti; Pogba, l'ex Juve si presenta al Monaco: «Gioia immensa».

Rugani Juventus, l’agente allo scoperto: «Gli elogi di Tudor fanno molto piacere». Poi svela un retroscena di poco più di un mese fa - Poi svela un retroscena di poco più di un mese fa: cosa ha detto Il futuro di Daniele Rugani alla Juve è ancora incer ... juventusnews24.com scrive

Rugani via dalla Juventus in estate? L’agente è stato chiaro: «Parleremo con Comolli a tempo debito». Cosa ha dichiarato - Cosa ha dichiarato a Juventusnews24 Daniele Rugani, difensore centrale della Juve, è al centro di ... Come scrive juventusnews24.com