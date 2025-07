Telefono rubato e 100 euro per riaverlo | arrestati due minori a Palazzolo

A Palazzolo, un furto che ha dell'incredibile: due minori hanno tentato di riavere il telefono rubato e 100 euro, ma sono stati arrestati dai Carabinieri durante l'incontro alla stazione ferroviaria. Un episodio che dimostra come, anche in situazioni apparentemente innocue, la legge faccia il suo corso. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che scuote la comunità locale.

IL FURTO. Il furto a un coetaneo, residente in Bergamasca, è avvenuto alle piscine, ma all’appuntamento per lo scambio alla stazione ferroviaria si sono presentati anche i carabinieri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Telefono rubato e 100 euro per riaverlo: arrestati due minori a Palazzolo

