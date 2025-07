Delitto sull’Autobrennero trovato un cranio nel giardino dove viveva il padre-killer di Sontheim

Un inquietante enigma riemerge lungo l'autostrada del Brennero, dove ieri è stato rinvenuto un cranio nel giardino del padre di Sontheim, collegato a un passato oscuro e irrisolto. Due settimane fa, la risoluzione di un omicidio risalente a 18 anni fa aveva acceso le speranze di una svolta, ma oggi si aggiunge un nuovo, macabro dettaglio: la scoperta decapitata del cadavere avvolto nel mistero di un cold case. L’identità del colpevole, forse il suocero, solleva nuovi interrogativi e mette in discussione le

Due settimane fa l’annuncio della risoluzione di un omicidio risalente a 18 anni fa, oggi gli inquirenti affermano che è stata trovata la testa del cadavere decapitato, trovato il 21 febbraio 2008 in un cartone lungo l’ autostrada del Brennero, nei pressi di Chiusa. Il corpo per 17 anni era rimasto senza nome. Solo recentemente la Procura di Bolzano ha comunicato la soluzione del cold case. Autore del delitto, avvenuto in Germania, il suocero della vittima, Alfonso Porpora, di origini siciliane. Ora il nuovo proprietario della casa dove un tempo abitava Porpora, a Sontheim an der Brenz, in Germania, ha trovato un cranio in giardino sotto delle lastre di cemento, riferisce la stampa locale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it