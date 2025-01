Ilfattoquotidiano.it - Von der Leyen: “Mondo è in competizione, l’Ue deve cambiare marcia”. E si appella a Trump: “Rompere i legami non giova a nessuno”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lunedì, a cerimonia di insediamento in corso, Ursula von deraveva rivolto i suoi auguri a Donaldper l’inizio del mandato di 47esimo presidente degli Stati Uniti: “è ansiosa di lavorare a stretto contatto con lei per affrontare le sfide globali”, aveva detto la presidente della Commissione Europea. Meno di 24 ore dopo il primo discorso di, però, il registro cambia. Von der, intervenendo al Forum economico di Davos, spiega che “siamo entrati in una nuova era di durageostrategica” e per questo “l’Europa“. Presidente della commissione che siricordandogli che “non è nell’interesse dinell’economia globale”. Parla anche di “indipendenza energetica” dele, replicando indirettamente al neo-presidente Usa, afferma che l’impatto del cambiamento climatico “è impossibile da ignorare”.