Lapresse.it - Turchia, incendio hotel Grand Kartal: i danni causati dal rogo

È durato diverse ore l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere l’divampato nell’dikaya, località sciistica a nord della, in cui sono morte almeno 66 persone e altre 51 sono rimaste ferite. Il residence di 12 piani, situato nelle montagne Koroglu della provincia di Bolu, ospitava 238 visitatori e ha preso fuoco proprio durante la pausa semestrale delle scuole, quando gli alberghi della regione sono affollati. Il governo ha nominato sei procuratori per indagare sulle cause sull’, che si ritiene sia scoppiato nella sezione ristorante dell’. La televisione privata NTV e altri media hanno riferito che alcune persone hanno cercato di calarsi dalle loro stanze usando lenzuola e coperte e che altre due sono morte gettandosi nel vuoto per fuggire dalle fiamme.