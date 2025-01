Ilrestodelcarlino.it - "Treni, troppi ritardi e disservizi. Il sindaco coinvolga la Regione"

sulla Bologna-Ravenna. "Cosa intende fare ilAndrea Baldini e la giunta per intervenire con lae quali azioni intenda questa intraprendere per risolvere isegnalati sulla linea ferroviaria Ferrara-Ravenna, sollecitando un’azione di confronto con RFI e aziende di trasporto locali per trovare soluzioni strutturali che consentano di risolvere il problema?". E’ il tema sollevato in un’interrogazione da Roberto Saletti del Pd, depositata per il prossimo consiglio comunale di Argenta. Saletti evidenzia che "dall’inizio dell’anno scolastico sono sempre più frequenti ie ilungo la tratta ferroviaria Ferrara-Ravenna segnalati dagli utenti, molti dei quali studenti, residenti ad Argenta e zone limitrofe, che lamentano l’impossibilità di raggiungere con regolarità Ravenna e Ferrara, una dorsale strategica per la mobilità di studenti, lavoratori e pendolari".