Tassa di soggiorno oltre le attese. Sfondato il muro dei sei milioni. Un 'tesoro' nelle casse dei Comuni

ildei seidi euro per l’imposta diin Umbria. Dall’analisi effettuata dall’Osservatorio Nazionale sulladidi Jfc, nella nostra regione, continua a crescere a vista d’occhio la somma pagata da turisti e viaggiatori che soggiornano in alberghi, agriturismi o che affittano abitazioni per pochi giorni. Alla fine del 2024, infatti,deiche applicano la ‘’ sono entrati 6,2di euro, rispetto ai 5,5 del 2023. Settecentomila euro in più che si traducono in aumento percentuale di 13 punti. Ma l’incremento nella nostra regione è costante da anni: basti pensare che nel 2022, altro anno record per il turismo, l’incasso era stato di poco superiore a 4. Significa che in due anni l’aumento è stato del 55 per cento e che dal 22’ al ‘23 il segno più è stato pari al 37,5 per cento.