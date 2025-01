Sport.quotidiano.net - Sir Hamilton, il ferrarista

Allora, parla già in italiano, Sir Lewis. A Schumi servì un po’ di tempo, Fred Vasseur conosce a malapena le parolacce! E insomma, scherzi a parte il sette volte iridato non ha sbagliato una mossa, nel giorno della mistica (vabbè, sto esagerando) apparizione in casa Ferrari. Si è espresso nella lingua di Dante, il Baronetto, quando, uscendo dalla sede del reparto corse, si è imbattuto in un gruppo di tifosi ovviamente entusiasti. E tanto basta, per ora. Con Elkann. L’atmosfera ha contagiato persino il sempre algido John Elkann. Il presidente, mentrefirmava autografi, si è lanciato in un per lui insolito "Forza Ferrari". Avanti così e l’inferno congelerà (ma è una buona cosa, con buona pace di Belzebù, che potremmo qui identificare nel Chris Horner della Red Bull, eh). Le parole.