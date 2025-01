Scherma Samele a 37 anni al ritorno in gara a Plovdiv | inizia il cammino verso il sogno Los Angeles

Leggi su Sportface.it

Qualche mese fa assicurò che non sarebbe mai tornato in pedana solo per provare: “Se ci torno, lo faccio per vincere“. Facile credere a Luigi, tornato tra i convocati in Coppa del Mondo di sciabola maschile per la tappa dial termine di quella che lui stesso definì “una fase di distacco momentaneo dall’attività agonistica in cui sto cercando di capire in che modo poter ricominciare“ dopo il bronzo individuale al Grand Palais di Parigi 2024. Qualche dubbio, a 37, insomma, c’era. Poi però il richiamo della pedana è stato troppo forte, anche perché i test svolti al Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ lo scorso ottobre hanno offerto back più che positivi. Il risultato finale sta nell’elenco dei convocati pubblicato dal CT Nicola Zanotti.c’è. E con lui anche gli altri sciabolatori Edoardo Cantini, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Pietro Torre, Giorgio Marciano, Marco Mastrullo, Lorenzo Ottaviani e Mattia Rea.