Pensione a 70 anni per i dipendenti pubblici, Zangrillo firma il trattenimento in servizio

Lavorare fino a 70nel pubblico impiego: il Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo, hato le indicazioni applicative per ilindel personale pubblico oltre l’età pensionabile.La misura relativa alinfino a 70si applica sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale, in una misura massima pari al 10% delle “facoltà assunzionali”, è mirata a rispondere a specifiche esigenze funzionali e introduce criteri selettivi e rigidi limiti, attribuendo alle amministrazioni la discrezionalità di applicarla.Restano esclusi alcuni settori: magistratura, forze armate, polizia e vigili del fuoco. Chi accetta di lavorare fino a 70nel settore pubblico lo farà in risposta a specifiche esigenze, anche relative alla attività di tutoraggio e affiancamento ai neoassunti.