Napoli | rinvenute armi e droga in area industriale di Corso San Giovanni

Sequestro a San Giovanni a Teduccio: scoperti 7 kg di hashish e due pistole. Questa mattina, i carabinieri della Compagnia Poggioreale hanno effettuato un servizio a largo raggio setacciando il quartiere di San Giovanni a Teduccio. Durante le diverse perquisizioni, spiega l'Arma in una nota, i militari hanno rivenuto e sequestrato 7 chili di hashish, una pistola a tamburo con matricola abrasa, una pistola semiautomatica calibro 22 LR e 32 proiettili. Erano nascosti in un piazzale di un'area industriale abbandonata a Corso San Giovanni. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.