Ilrestodelcarlino.it - Marzocchi Pompe licenzia 38 dipendenti, i sindacati: “Fulmine a ciel sereno”

Bologna, 21 gennaio 2025 –ha annunciato ilmento di 38con una lettera arrivata aivenerdì 17 nel pomeriggio. Nei giorni scorsi, si è tenuta un'ora e mezza di sciopero dei lavoratori e un altro sciopero di tre ore, con un presidio davanti alla sede di Zola Predosa, si terrà domani dalle 14 in concomitanza col primo incontro con la direzione dell'azienda.è una storica azienda bolognese con 254divisi tra gli stabilimenti di Casalecchio di Reno e Zola Predosa. La comunicazione deimenti, attaccano i, è arrivata come un, soprattutto perché nel 2024 l'azienda non ha praticamente usato ammortizzatori sociali tranne quattro giorni di cassa integrazione ordinaria in tutto tra marzo aprile.