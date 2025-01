Panorama.it - Lo Spazio di Trump

Leggi su Panorama.it

Mentre la nuova amministrazione si insedia alla Casa Bianca si scateno speculazioni su come le nuove politiche cambieranno la gestione e le priorità della Nasa e più in generale del settore spaziale. In particolare per il programma Artemis, ovvero la missione di colonizzazione della Luna propedeutica alla realizzazione del sogno del Tycoon espresso proprio durante il discorso di insediamento: “Piantare la bandiera a stelle e strisce su Marte.” Di certo nei prossimi mesi si svolgeranno le prime “battaglie” per decidere la direzione e l'entità di una serie di programmi e del futuro di talune agenzie governative, con minacce di tagli e giochi al rilancio tra chi chiederà tagli ai budget e chi, invece, desidera un rafforzamento della spesa in aree ritenute chiave, come la Difesa. Artemis è il primo programma il cui destino ha enormi implicazioni sia per la direzione della Nasa, sia per le relazioni dell'America con i suoi partner spaziali e rientra nella più ampia materia della geopolitica.