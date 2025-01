Lanazione.it - Le radici antiche del conflitto in Ucraina: il saggio di Roberto Lunardi al Niccolini

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 21 gennaio 2025 – Giovedì 23 gennaio alle ore 18 al Teatro(Via Ricasoli, 3) il professorpresenta il suoDa Firenze e Venezia. L’Occidente e l’Oriente, il sacro, l’impero e il potere, in cui analizza ledelrusso-ucraino. Introduce l’editore Antonio Pagliai. In una narrazione chiara e sintetica, eppure acuta e affascinante, l’autore si sofferma su episodi cruciali del nostro passato, come il matrimonio tra Ivan III, principe di tutte le Russie, e la principessa Sofia: l’unione, voluta da Paolo II e celebrata nel 1472, sancì il pasdel testimone dell’Impero dei Romei da Bisanzio a Mosca, segnando un punto di svolta in una vicenda geopolitica bi-millenaria dominata da contrasti che in molti, al giorno d’oggi, ritengono purtroppo insanabili.