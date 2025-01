Inter-news.it - Conceicao in difficoltà: «Chiedo il supporto dei tifosi. Milan è questo!»

Sergioha parlato della situazione diche sta vivendo il suo, chiedendo airossoneri di aiutare la squadra a superarla.IL COMMENTO – Sergiosi è espresso nella conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League tra ile il Girona. L’allenatore portoghese ha sottolineato quanto sia delicato il momento vissuto dalla propria squadra, invitando i propria fare il possibile per rappresentare una forza determinante nel senso del superamento di tale momento difficile: «Mi rivolgo ai, l’anima del club: ‘Inmomento siamo questi, devono appoggiarci, devono essere il dodicesimo uomo. Anzi, il primo. Senza di loro, la squadra non esiste. Senza l’anima degli appassionati, non esiste il club’. Io e i giocatore faremo di tutto, ma c’è bisogno deldei