Calciomercato Juve, l'identikit del difensore che arriverà a gennaio lo svela… Giuntoli! Ecco quali saranno le caratteristiche del colpo

di RedazionentusNews24delchelo svela.: tutte le sue dichiarazioniCristianoha parlato a Sky Sport per analizzare quelle che potrebbero essere le mosse delin entrata e in particolare la difesa dove ci sono i nomi dalla Premier League di Kelly e Renato Veiga.CENTRALE CHE CERCA – «L'obiettivo è quello di fare il massimo.è un mercato particolare, a volte non si arriva dove uno vorrebbe. Prenderemo ragazzi interessanti che ci potranno dare una mano, letà le mostreranno strada facendo».