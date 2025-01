Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 20 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’20, ci aspetta una giornata tutto sommato abbastanza ricca diivi per inaugurare la nuova settimana. Focus sugli Australian Open di tennis, con due giocatori azzurri impegnati nella notte italiana (sessione pomeridiana in Australia) a Melbourne in occasione degli ottavi di finale del primo Slam stagionale per quanto riguarda il tabellone di singolare maschile.Il numero 1 al mondo Jannik Sinner affronta il temibile danese Holger Rune, che rappresenta forse sulla carta l’ostacolo più complicato nel cammino dell’altoatesino verso la finale. Grande chance invece per Lorenzo Sonego, che sfida il giovane talento statunitense Learner Tien con la possibilità di raggiungere per la prima volta in carriera i quarti in un Major.Guarda gli Australian Open di tennis su DAZN.