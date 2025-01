Bergamonews.it - “Sogno viennese”, una grande festa dell’operetta al Donizetti

Bergamo. Una “” con celebri note di operette bagnate nelle acque del Danubio, una sequenza di quadri allegri e incalzanti con i quali tracciare una storia di cent’anni di operetta dell’Europa centrale e divertire e far partecipare tutto il pubblico. Sono i cent’anni di allegria di “” uno spettacolo di Corrado Abbati prodotto da InScena e presentato, domenica 19 gennaio, al Teatrodi Bergamo come secondo spettacolo della Stagione di Operette della Fondazione Teatro.Unafontana sul fondo della scena e l’orchestra (composta da Daniele Pasciuta, Luigi Zardi, Alberto Orlandi, Roberto Ughetti, Gianluigi Paganelli, Paolo Murena e Romeo Zucchi) introducono, con la trionfante Marcia di Radetzky, i ragazzi del Balletto di Parma e la compagnia di Abbati, formata da Antonella De Gasperi (vera mattatrice dello spettacolo), Fabrizio Macciantelli, Mariska Bordoni, Davide Zaccherini, Ilaria Monteverdi, Federico Bonghi e Claudio Ferretti, con lunghi abiti eleganti e copricapo piumato anni Venti per le donne.