Quotidiano.net - Referendum, oggi il verdetto. Il sit-in dei promotori davanti alla Consulta

Roma, 20 gennaio 2025 – Hanno atteso fino all’ultimo giorno utile per esprimersi, mai giudici della Corte Costituzionale dovranno decidere sui sei. La camera di consiglio si riunirà per vagliare l’ammissibilità dei quesiti su autonomia differenziata, lavoro e cittadinanza. E a partire dalle 9,30 in piazza del Quirinale – dove sorge il Palazzo della– ci saranno il segretario di +Europa, Riccardo Magi e la coordinatrice della campagna referendaria per ilcittadinanza Antonella Soldo, insieme ai rappresentanti delle 75 associazioni e partiti che fanno parte del comitato promotore. Sarà il professor Enrico Grosso dell’Università di Torino a difendere l’ammissibilità del quesitoCorte. La Corte Le decisioni sono previste già per il pomeriggio di lunedì.