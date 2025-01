.com - Oltre il dolore: un viaggio di guarigione con la Parent Coach Danyla De Vincentiis

Nuovo appuntamento con laDe, questo lunedì l’esperta ci parla del. Dopo il collegamento video con la trasmissione tv “A Casa di Amici” in onda dal lunedì al venerdì sul canale 14 del digitale terrestre a Roma e nel Lazio la professionista ha fatto luce su un tema da sempre molto dibattuto.Come ha raccontato a Giulia Capobianco su Radio Roma News: “Dobbiamo mettere in primo piano il fatto che un conto è parlare di una persona che viene a mancare dopo una lunga malattia, un conto è parlare di una persona che viene a mancare dopo un incidente stradale o per un malore improvviso. Sono due situazioni completamente diverse proprio anche nel modo di elaborare ciò che sta accadendo. Di conseguenza, mentre nel primo caso, si tende ad avere del tempo per abituarsi all’idea, nel secondo è uno shock”.