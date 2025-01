Pronosticipremium.com - Mano di Sabelli in Roma-Genoa, l’analisi di Open Var: Stramaccioni ribatte VIDEO

Laha battuto 3-1 ilnell’anticipo della 21ª giornata di Serie A, ma non solo mancate le polemiche per alcuni scelte dell’arbitro Zufferli. Infatti, uno degli episodi più discussi del turno di campionato è il tocco di braccio diall’interno dell’area di rigore rossoblù. L’episodio è stato poi mascherato dal gol di Stephan El Shaarawy arrivato subito dopo, ma è stato analizzato nel corso della trasmissioneVar su Dazn, dove sono stati mandati in onda gli audio della conversazione tra il direttore di gara e il Var Di Bello. La spiegazione del Var: “Braccio aderente al corpo”Dopo qualche secondo preso per analizzare l’episodio, Di Bello ha confermato la decisione di Zufferli: “Tocca di braccio, ma è molto vicino al corpo ed è in dinamica: non è un braccio punibile“.