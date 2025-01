Cultweb.it - Ma quale Blue Monday: la tristezza che sentiamo in inverno si chiama Disturbo Affettivo Stagionale (e non è una bufala)

Leggi su Cultweb.it

Ogni anno, il terzo lunedì di gennaio è celebrato dai media come il, il giorno più deprimente dell’anno. Ma è davvero così? La risposta è un netto no e ve lo avevamo raccontato nel dettaglio qui. Non esiste alcuna base scientifica per questa affermazione, e la sua origine è strettamente legata a una campagna pubblicitaria del 2005. Tuttavia, l’idea si è radicata (a torto) nella cultura popolare. Tanto da nascondere quello che può essere un vero, la cosiddetta. Più che di, infatti, dovremmo parlare di(SAD).Questa forma di depressione è legata ai cambiamenti stagionali e colpisce milioni di persone ogni anno. I sintomi includono stanchezza, aumento dell’appetito, difficoltà di concentrazione e perdita di interesse per le attività quotidiane.