LIVE Sinner-Rune 6-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: primo set per l'italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-TIEN DALLE 4.3040-30 Scappa via un altro rovescio incrociato a.40-15 Rovescio profondo di, in rete quello del danese.40-0 Ancora una battuta esterna vincente.30-0 Servizio e diritto in contropiede di.15-0 Battuta esterna vincente del n.13.Inizia il secondo set conin battuta.4.47 70% di prime di servizio per, con le quali ottiene il 74% dei punti. Ottima anche la resa con la seconda: 6 punti vinti su 8 (quelli persi sono stati dei doppi falli).6-3 Risposta di rovescio in rete,si aggiudica ilset in 33 minuti.40-0 Servizio e diritto del, in rete il rovescio dell’avversario.30-0 Gratuito di diritto per.15-0 In rete la risposta di rovescio del danese.Seconda di servizio.