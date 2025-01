Le due ragazze punte con una siringa a Pisa i casi separati e la denuncia | così torna la paura del needle spiking

Leggi su Open.online

Una ragazza cammina sola per strada vicino all’aeroporto di, viene avvicinata da un uomo che la punge con unaprima di scappare. Un’altra, allo stesso modo, è stata colpita vicino alla stazione ferroviaria.a preoccupare il fenomeno del, letteralmente puntura d’ago, di cui sono state vittime due giovani. «Erano le 18.15, stavo camminando. Non c’erano né auto né persone», ha raccontato una delle due a La Nazione. «Un uomo, sarà stato alto massimo un metro e 70, incappucciato con una giacca impermeabile e le scarpe nere, mi ha punta con un ago. Poi è scappato». La ragazza dice di averto l’accaduto alle forze dell’ordine. Poi è andata in ospedale, col timore di quel che poteva essere contenuto nella. Dopo i controlli medici, la ragazza ha spiegato che non sono emersi problemi fisici, certo però «psicologicamente sono giù».