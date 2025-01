Ilrestodelcarlino.it - In fuga dai carabinieri, si schiantano in curva e se la danno a gambe

Un inseguimento a tutta velocità, lo schianto ine poi laa piedi. E’ quanto accaduto ieri intorno alle 20 lungo il rettilineo che esce dalla zona industriale di Fermignano, in zona Bivio Borzaga, e conduce verso Canavaccio. Una Golf si è lanciata in una rocambolescacon alle calcagna un’auto deicon le sirene accese e i lampeggianti. La corsa del mezzo si è conclusa nelladi Bivio Borzaga, schiantandosi in prossimità del ponte che sovrasta il torrente. Le persone all’interno del veicolo hanno velocemente lasciato l’auto e sono fuggite a piedi in mezzo alla vegetazione. Sul posto sono arrivati subito i rinforzi, almeno quattro auto dei, che ancora nella serata di ieri li stavano cercando, pattugliando l’intera zona, malgrado il buio e il terreno impervio.