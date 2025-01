.com - Eccellenza \ Maceratese ancora caput mundi, K Sport e Chiesanuova non stanno a guardare

La terza di ritorno ha messoin risalto la rincorsa sulladi K. La Sangiustese riveste i panni di inizio stagione, per l’Osimana un successo di grande spessore. Portuali da bollicine contro l’Urbino.Vallesina, 20 gennaio 2024 –, K. La terzina in capo all’Marche ha fatto rima con vittoria: i ragazzi di Possanzini tentano di fuggire, quelli di Lilli e Mobili non mollano la zona di vertice mantenendosi a -3. La terza di ritorno ha seguitoquesto copione. Nonostante le reti di Cognigni e Ruani, ai danni di un Atletico Mariner encomiabile e sterile allo stesso tempo, la capolista non ha ricevuto ulteriori upgrade dagli sviluppi degli altri campi. I successi di K, entrambe alla terza vittoria consecutiva grazie a due gol a testa su Urbania e Matelica, hanno evidenziato la naturamolto agitata della corsa al primo posto.