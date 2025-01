Caso Danilo stabilita una deadline | ecco quando si deciderà il futuro

Leggi su Spazionapoli.it

verso Napoli: il club azzurro spinge per avere il brasiliano nell’arco di breve tempo, sono arrivate delle novità importanti riguardo una possibile. Il Napoli spinge per. Il difensore della Juventus è in uscita dalla squadra bianconera e potrebbe essere proprio la maglia azzurra la prossima che avrà a vestire il brasiliano.Masi potrà andare a chiudere l’affare? Nelle ultime ore sono arrivate novità riguardo i tempi con i qualipotrebbe lasciare la Juventus. Il Napoli è alla finestra e potrebbero esserci delle novità in breve.Calciomercato Napoli 24 – Napoli sulaper decidere ilpotrebbe diventare a breve un nuovo calciatore del Napoli. Le due squadre dovrebbero avere un confronto per decidere il da farsi, e la scelta dellapotrebbe ricadere proprio su una serata importante.