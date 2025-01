Zonawrestling.net - TNA: Aumento nelle vendite dei biglietti per Genesis dopo l’annuncio della partnership con la WWE

TNAsi terrà tra poche, ma l’evento si prospetta già un grande successo, almeno per quanto riguarda leai botteghini. La news arriva qualche giornoufficialetra WWE e TNA, che per i prossimi anni collaboreranno ancora più intensamente di quanto non abbiano già fatto nell’ultimo anno: nel 2024, infatti, abbiamo visto atleti come Jordynne Grace e Joe Hendry in WWE, ma più recentemente è stata la TNA Knockouts Champion Masha Slamovich a farsi vedere in quel di NXT.Stando a quanto riportato da PWInsider, leper il PPV di stanotte hanno ricevuto un incredibiledell’accordo tra le due compagnie: lo show, che si terrà al Curtis Culwell Center di Garland, Texas, promette dunque di svolgersi in un’atmosfera rovente.