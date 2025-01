Quotidiano.net - TikToK verso la chiusura . Il tycoon studia la proroga: "Concessi altri 90 giorni"

Chi grida al complotto, chi pensa che sia tutto finito, chi crede che, alla fine, cambierà solo il proprietario. Quel che è certo, è che ‘l’affair’ rappresenta la prima grana della presidenza Trump. Il tutto a 24 ore dall’insediamento, con una cerimonia blindata e all’interno, ufficialmente per motivi climatici, ufficiosamente per evitare qualsiasi problema di sicurezza. L’amministrazione Biden è stata chiara: a meno di 24 ore dal cambio di presidente, decisioni su una materia così delicata non ne prende. Correttezza istituzionale, da una parte, patata bollente lasciata all’avversario, dall’altra. Duefa la Suprema corte americana, massima autorità giuridica del Paese, ha decretato cheaveva 48 ore per cambiare proprietario, pena la. L’app ieri si è appellata a Biden, perché intervenga,menti "ci oscureremo da domenica (oggi, ndr)".