Sangiustese A Monte Urano sarà una battaglia

"È un Montrifatto rispetto a quello dell’andata, e poi sono un po’ preoccupato perché giochiamo tre gare in una settimana e perdiamo qualche elemento". Luigi Giandomenico, allenatore della, guarda al match in trasferta contro Montdove non potrà contare sugli infortunati Morazzini e Straccio, in compenso rientra Di Ruocco. I rossoblù sono reduci da due vittorie di fila che hanno proiettato la squadra a un punto dalla zona playoff. "I due successi – osserva Giandomenico – ci hanno messo in una buona posizione, ma noi pensiamo sempre di gara in gara cercando di ottenere da ognuna il massimo. Non ci poniamo limiti sapendo comunque che ci sono squadre più competitive. Abbiamo una formazione giovane dove ci sono 2-3 elementi esperti. I ragazzi stanno lavorando sodo e non posso chiedere di meglio".