Sport.quotidiano.net - Samb-Notaresco 3-2, la fiera del gol

Leggi su Sport.quotidiano.net

San Benedetto, 19 gennaio 2025 – Lavince contro ile mantiene i nove punti di vantaggio sull'Aquila, prossimo avversario dei rossoblù. Lapassa in vantaggio con Moretti, bravissimo a girare di testa, in avvitamento, il cross di Zoboletti. Ilperò è in partita e prima spaventa lacon un tiro di Sall, e poi Orsini si supera sul colpo di testa da corner di Ferri. Poco dopo, sempre da corner, lasalva sulla linea una palla che, deviata in mischia, sarebbe entrata in rete. Al 28’, ilpareggia meritatamente: Infantino stoppa spalle alla porta e si gira in un fazzoletto battendo Orsini con un bel destro di volée. Laha però sicurezza e qualità assoluti: lancio di Guadalupi di 40 metri, a scavalcare la diesa, stop di destro di Eusepi e gol di sinistro per il nuovo vantaggio rossoblù (decima rete personale per il capitano rivierasco).