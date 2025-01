Lanazione.it - Piaggio, il no della Cisl: "Ma disponibili a parlare"

Leggi su Lanazione.it

Continua a far discutere il piano operativo, ovvero il programma del riaperturafabbrica dopo la lunga pausa delle festività, presentato a inizio mese dalla. Ora è il turnoche vuole fare chiarezza sul perché non ha sottoscritto il piano che ha portato nuova cassa integrazione spalmandola in più settimane con rientri scaglionati a seconda dei reparti. "Non abbiamo firmato l’accordo perché non è un piano a lunga visione e mancano dei dati". Sottolinea Flavia Capilli, segretaria regionale dei metalmeccaniciche non nasconde le sue preoccupazioni in vista dei prossimi appuntamenti con l’azienda. Il primo è fissato per il 27 gennaio e riguarderà l’accordo di prossimità, ovvero il piano dell’ingresso degli stagionali che saranno impiegati in primavera per far fronte al picco di produzione.