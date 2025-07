La rosa che fiorisce ogni novembre | il dono di Kate Middleton e del principe William alla famiglia di Liz giovane fotografa morta di cancro

Ogni novembre, una rosa speciale sboccia come simbolo di speranza e ricordo. Questa volta, il dono di Kate Middleton e del principe William alla famiglia di Liz, giovane fotografa scomparsa per il cancro, ha un significato ancora più profondo: un gesto di affetto che unisce passato e presente. Un racconto di solidarietà e dignità che ci ricorda come l’amore possa fiorire anche nei momenti più difficili, e che la memoria vive attraverso le azioni più sincere.

Nell’ottobre 2024, Kate, che stava combattendo la sua battaglia contro il tumore, accolse Liz e la sua famiglia con calore. E la giovane fotografa fu invitata a fotografare un evento reale a Windsor Castle. Il legame fra la sua famiglia e i reali non si è interrotto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La rosa che fiorisce ogni novembre: il dono di Kate Middleton e del principe William alla famiglia di Liz, giovane fotografa morta di cancro

