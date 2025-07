Assistenza ai Senza fissa dimora il SALP apre a Napoli lo sportello sociale

A Napoli, il SALP apre le porte allo “sportello sociale”, un progetto pilota rivoluzionario dedicato a tutelare i diritti di chi vive senza fissa dimora e delle categorie più fragili. Situato presso le sedi del sindacato, questo servizio innovativo rappresenta una svolta epocale nell’accesso ai bisogni fondamentali. In linea con la Legge n.176/2024, il SALP si impegna a offrire supporto concreto e soluzioni efficaci. Per info, chiamate il Numero Verde 081/2301089.

Aperto a Napoli presso le sedi del sindacato SALP lo “sportello sociale”, un progetto pilota innovativo in Campania dedicato alla tutela dei diritti delle persone senza fissa dimora e delle categorie più fragili, e disponibile al Numero Verde 0812301089 ). Il servizio rappresenta una svolta epocale nell’accesso ai diritti fondamentali per chi vive situazioni di estrema marginalità: Il SALP, alla luce dellaLegge n.1762024 che garantisce l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale alle persone senza fissa dimora anche in assenza di residenza anagrafica, fornisce infatti assistenza gratuita amministrativa per ottenere l ’iscrizione all’ASL per l’accesso al medico di base, alle prestazioni sociali e per l’ISEE. 🔗 Leggi su Ildenaro.it