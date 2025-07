Mostra-evento per dare voce ai padri separati | l' iniziativa di Cenacoli e del fotografo Enrico José Todini

Unisciti a noi nel dare voce ai padri separati, protagonisti di un progetto rivoluzionario che unisce arte e testimonianze reali. Promossa da Cenacoli e firmata dal talentuoso fotografo Enrico José Todini, questa iniziativa offrirà uno sguardo intimo e toccante sulla loro quotidianità . Attraverso immagini e interviste, si vuole sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere un dialogo autentico. Restate con noi: la mostra sta prendendo forma e il suo impatto sarà memorabile.

L'agenzia di comunicazione Cenacoli sostiene il progetto del fotografo italo venezuelano Enrico JosĂ© Todini, volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione dei padri separati attraverso una mostra di immagini e interviste. L'iniziativa, tuttora in fase di costruzione e che vedrĂ luce nei prossimi mesi, prevede il coinvolgimento diretto di padri disposti a farsi ritrarre e a raccontare in prima persona la propria esperienza di separazione, tra difficoltĂ economiche, isolamento e la fatica di mantenere vivo il legame genitoriale. Secondo i dati Eurispes 2023, l'80% dei padri separati, una volta sottratte le spese di mantenimento, non riesce a vivere con quanto resta dello stipendio, un fenomeno grave confermato anche dalla Caritas: circa il 45% dei nuovi poveri in Italia sarebbe rappresentato da uomini separati o divorziati. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mostra-evento per dare voce ai padri separati: l'iniziativa di Cenacoli e del fotografo Enrico JosĂ© Todini

