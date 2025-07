Blackout a Bergamo | probabile guasto dovuto a sovraccarico di consumi per il caldo record

Bergamo si desta in un caos senza precedenti: un blackout esteso, probabilmente causato dal record di caldo e dal sovraccarico di consumi, sta paralizzando la città. Semafori spenti, allarmi impazziti e persone intrappolate negli ascensori sono solo alcune delle emergenze che si stanno verificando. La situazione è critica e richiede tutta l’attenzione. Resta aggiornato per scoprire come si evolve questa crisi improvvisa, perché ogni minuto conta.

Semafori fuori uso con rischio di incidenti agli incroci, allarmi impazziti e persone intrappolate negli ascensori. Bergamo è in tilt a causa di un esteso blackout che da metà pomeriggio di oggi, primo luglio 2025, sta interessando gran parte della città. Le prime segnalazioni sono arrivate dal centro, dove abitazioni, uffici e negozi sono rimasti improvvisamente senza corrente.

