Incendio a Pomarance | fiamme nei boschi di Montegemoli In azione anche tre elicotteri

Una giornata drammatica per la Toscana, colfiamme che devastano i boschi di Montegemoli a Pomarance. Tre elicotteri e numerosi mezzi stanno intervenendo per contenere il vasto incendio che minaccia il patrimonio naturale della zona. La lotta contro il fuoco è ancora in corso, mentre le autorità chiedono massima attenzione e collaborazione. La situazione rimane critica, ma l'impegno di tutti è fondamentale per proteggere questo angolo di paradiso.

FIRENZE – Un'altra giornata difficile per gli incendi in Toscana oggi, 1 luglio 2025. Sono sette gli incendi boschivi gestiti dalla Sala operativa regionale. I più rilevanti a Montegemoli (Pisa) e sul Monte Argentario (Grosseto). Attualmente la situazione più preoccupante è un vasto incendio di seminativi e bosco a Montegemoli, nel comune di Pomarance.

In questa notizia si parla di: montegemoli - incendio - pomarance - fiamme

