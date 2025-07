Abraham ceduto al Besiktas | come scatta l' obbligo di riscatto Mantenuta una prelazione

La Roma ha concluso con successo la cessione di Abraham al Besiktas entro la scadenza del bilancio 2024/25, mantenendo una prelazione strategica. Il trasferimento, avvenuto tramite un prestito con opzione di riscatto e bonus per 17 milioni di euro, consente alla Roma di ottenere un incasso di 2 milioni di euro. L’obbligo di riscatto scatta automaticamente al raggiungimento di determinate condizioni concordate, garantendo così un ritorno sicuro e vantaggioso per i giallorossi.

La Roma è riuscita a completare la cessione di Abraham al Besiktas entro la chiusura del bilancio 202425, fissata per il 30 giugno. Il direttore sportivo Massara è riuscito a strappare un accordo con il club di Istanbul per un prestito con facile obbligo di riscatto e bonus, per 17 milioni di euro complessivi di affare. Il trasferimento a titolo temporaneo prevede un incasso per i giallorossi di 2 milioni di euro, mentre l'obbligo di riscatto ammonta a 13 milioni di euro, pagabili fino al 2030. E affinchĂ© la cessione diventi definitiva basta che il Besiktas conquisti un punto in campionato, in alternativa sarĂ effettiva alla prima presenza dell'attaccante inglese nella lega turca. 🔗 Leggi su Iltempo.it