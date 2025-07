Supercoppa italiana svelate le date | l’annuncio ufficiale

La Supercoppa italiana sta per tornare, con il suo emozionante formato a final four e nuove date ufficiali annunciate. Quattro grandi protagonisti si contenderanno il trofeo, tra cui il Napoli Campione d’Italia, promettendo spettacolo e colpi di scena. Ma c’è un intrigo che aleggia sul luogo delle sfide, rendendo questa edizione ancora più affascinante. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa entusiasmante rissa per il titolo.

Supercoppa italiana, svelate le date ufficiali della competizione: c’è anche un piccolo intrigo legato al luogo in cui si disputeranno le partite La Supercoppa italiana tornerà con il nuovo format, quello ormai consolidato della final four. Quattro squadre, la vincente dello scudetto e della Coppa Italia oltre alla seconda in classifica ed alla finalista perdente del trofeo nazionale. Insomma, spettacolo e partite con il Napoli Campione d’Italia che sfiderà il Milan di Max Allegri per una semifinale davvero super. Il Bologna che invece ha conquistato la Coppa Italia affronterà l’Inter di Cristian Chivu nell’altra gara. 🔗 Leggi su Sportface.it

