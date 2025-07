LIVE Cobolli-Zhukayev Wimbledon 2025 in DIRETTA | si comincia!

Il grande giorno è arrivato: la diretta live di Cobolli Zhukayev a Wimbledon 2025 sta per cominciare! La tensione si fa palpabile mentre Flavio si prepara a scendere in campo su un campo che potrebbe favorire le sue caratteristiche. Resta con noi e clicca qui per aggiornamenti in tempo reale, perché ogni scambio può essere decisivo in questa emozionante sfida che promette di regalare sorprese e spettacolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Seconda di servizio poco incisiva di Cobolli e risposta d’incontro di rovescio del kazako vincente. 17.29 Serve Flavio Cobolli per primo. Si parte! 17.28 Terminato il riscaldamento, tra poco si comincia! 17.25 Procedura di riscaldamento che tra poco terminerà. 17.23 Campo-16 con una superficie non così rapida. Un aspetto che potrebbe favorire Cobolli. 17.21 I giocatori hanno fatto il loro ingresso in campo e a breve inizieranno il riscaldamento. 17.19 Cobolli che in questo periodo ha compiuto dei grandi miglioramenti, specialmente nel fondamentale del servizio, tali da consentirgli l’ingresso nella top-25. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zhukayev, Wimbledon 2025 in DIRETTA: si comincia!

